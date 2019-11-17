فيديو | نشيد "هاتيكفا" يعزف في الإمارات وخارجية الاحتلال تحتفي بالحدث

وطن: جددت وزارة خارجية الاحتلال عبر صفحتها الرسمية "إسرائيل بالعربي" احتفائها بعزف نشيدها الوطني "هاتيكفا" خلال بطولة رياضية تقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكتبت على صفحتها بتويتر "النشيد الوطني لدولة إسرائيل "هاتيكفا" (الأمل) يعزف في أبو ظبي بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو العالمية".

وأوضحت أن منافسها الإسرائيلي ليفاييف تغلب على رياضي من دولة الإمارات في النهائي، وعقبت "كل الاحترام على الميدالية".

ووجه الإعلامي "الإسرائيلي" شمعون آران تحيته لمنتخب بلاده الفائز في البطولة، منوها إلى مشاركة باكستان في البطولة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهم.

وكتب على صفحته بتويتر "رغم عدم قيام علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وباكستان تنافَس الرياضي الباكستاني منير زيان أمام اللاعب الإسرائيلي، ولم يقاطع الملاكمة كما يفعل رياضيون من دول عربية أخرى".