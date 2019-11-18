17 معتقلا من الضفة فجرا

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنا بينهم أسرى محررون، فجر اليوم الاثنين، من مناطق بالضفة.

وأفادت مصادر محلية ان جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب ماهر الشريف من منزله في مخيم العروب شمال الخليل، والأسير المحرر الشيخ زيد سرحان من منزله في مخيم الفارعة جنوب طوباس، والأسير المحرر عمر ساري من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، والشاب عبدالحفيظ محمد شحادة من منزله في قرية عوريف جنوب نابلس، والشاب حازم أبو خليفة من منزله في ضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون شمال رام الله. كم اعتقل محمد شوامرة من رام الله.

وانتشرت قوات الاحتلال في أراضٍ بمحيط منزل الأسير عيّاد جمال الهريمي داخل منطقة واد معالي بمدينة بيت لحم.

وأصيب شابٍ خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في حيْ الإرسال بمدينة رام الله، فجر اليوم، فيما اقتحمت قوة للاحتلال بلدة عزون شرقي قلقيلية، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة باتجاه المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المحرر رامي الطياح في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم وخلفت فيه خرابا كبيرا.

ومن الخليل اعتقل حازم ابو صبيح واحمد المسالمة وقاسم المسالمة ومحمد عيسى زماعرة اضافة الى اقتحام منزل الاسيرين المحررين معروف ابو فارة وبلال ابو سنينة.