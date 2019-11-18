ضبط 10 آلاف لتر سولار غير قانوني وإغلاق نقطتي بيع عشوائتين في الخليل

رام الله- وطن: ضبطت الضابطة الجمركية، بالتعاون مع جهازي الأمن الوقائي والشرطة الخاصة، وبمساندة من جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، 10 آلاف لتر سولار مغشوش وغير قانوني، وأغلقت نقطتي بيع وقود عشوائيتين، جنوب الخليل.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أن عملية الضبط تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الوقود المغشوش وغير المطابق للمواصفات، وذلك لما يلحقه من أضرار على خزينة الدولة وما يخلفه من خسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين والسلامة العامة.