بنك القدس يقدم دعماً لمدرسة بنات عتيل

رام الله- وطن: تبرع بنك القدس مؤخرا بأجهزة تكيف وشاشات وذلك لصالح مدرسة بنات عتيل الثانوية في منطقة طولكرم وبهدف تأمين بيئة صحية وملائمة لطلاب المدرسة وتشجيعهم على التعليم، انطلاقاً من حرصه الدائم على دعم قطاع التعليم.

حيث جاء هذا الدعم تطبيقا لمسؤولية البنك المجتمعية تجاه التعليم وتجاه المجتمع المحلي وذلك لما للتعليم من أهمية كركيزة اساسية من ركائز بناء الوطن ومستقبل أبنائه.

حيث قام مدير فرع بنك القدس في بلدة عتيل راني سليمان بتسليم هذه الاجهزة إلى مدير المدرسة وبهذا يؤكد بنك القدس أن المسؤولية المجتمعية هي جزء لا يتجزء من خطة البنك الاستراتيجية وهي مسؤولية تقع على عاتقه تجاه القطاعات التي هي بحاجة لدعم ومن أهمها قطاع التعليم ومنشآته الحاضنة لأجيال المستقبل، حيث قام البنك بتقديم هذه المساعدة لمدرسة بنات عتيل، ايمانا منه بأن تنمية قطاع التعليم هي أحد جوانب التنمية البشرية والتي تعكس مدى تطور ورقي الشعب وطموحه،ما من شأنه أن يخرج جيلاً متعلماً قادر على النهوض بالوطن وتطويره .