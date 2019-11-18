اشتية: إسرائيل تستهدف الصحفيين لإسكات صوت فلسطين وصوت الحقيقة

رام الله - وطن: اعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن تضامنه الكامل مع الصحفي معاذ عمارنة، في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية قائلاً "إذا كان الاحتلال يريد اطفاء #عين_معاذ اليسرى فإن عيوننا جميعا عين له"

واكد اشتية الذي نشر صورة له وهو يخفي عين له بيده، تضامنا مع معاذ الذي استهدف جيش الاحتلال عينه، ان إسرائيل تستهدف الصحفيين لإسكات صوت فلسطين وصوت الحقيقة، مضيفاً لم تكتفي اسرائيل باغتيال عين معاذ، بل اعتدت بوحشية على الصحفيين المتضامنين معه أمس في بيت لحم.

وحيا اشتية حالة التضامن الشعبي الواسعة مع الصحفي عمارنة، مؤكدا دعمه لها لكي تتسع لتوصل صوت فلسطين للعالم، مضيفاً " يجب أن يسلط الضوء أيضا على كل ضحايا الاحتلال، وآخرهم عائلة السواركة التي أودى قصف الاحتلال لمنزلها بحياة 8 افراد من العائلة، بينهم 5 أطفال وسيدتين، إلى جانب 26 شهيدا وشهيدة آخرين سقطوا جراء العدوان على غزة"