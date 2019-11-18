تجديد الاعتقال الإداري للأسيرة ألاء بشير للمرة الثانية

وطن: جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسيرة ألاء فهمي عبد الكريم بشير (23 عامًا) من قرية جينصافوط بمدينة قلقيلية، للمرة الثانية على التوالي لمدة أربع شهور.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسيرة بشير بتاريخ 24/7/2019 بعد أن داهمت منزل ذويها في قلقيلية ونقلتها إلى التحقيق في مركز توقيف "الرملة" لمدة أسبوع، حيث تعرضت لأنواع مختلفة من التعذيب والضغط النفسي قبل أن يتم نقلها إلى أقسام الأسيرات في سجن "الدامون".

وأوضح أن محكمة "سالم" العسكرية أصدرت بحقها قرار اعتقالِ إداري لمدة أربعة أشهر دون تهمة ودون محاكمة، وحين قاربت على الانتهاء جددت لها الإداري لمرة ثانية لأربعة أشهر جديدة.

وكانت الأسيرة بشير وهي معلمة تحفيظ القرآن الكريم، تعرضت للاعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية مرتين متتاليتين، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية والمذهبية".

وجاءت الثانية بعد الإفراج عنها بيوميْن فقط، حيث أفرج عنها في المرة الثانية بعد اعتقالِ استمر 40 يومًا بكفالة مالية قدرها 6 آلاف دينار أردني، خاضت خلالها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، واعتقلها الاحتلال بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنها.