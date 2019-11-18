الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية يلتقي رئيس جهاز الاحصاء لتعزيز التعاون المشترك

رام الله- وطن: التقى رئيس وحدة الاعلام المركزي للأمن الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية العميد د. غسان نمر، اليوم، د. علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لبحث وتعزيز التعاون المشترك.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون والتنسيق والتواصل الدائم فيما بينهما من اجل تحقيق المصحلة العامة وما يخدم توجهات الحكومة الفلسطينية وناقشا عدداً من الموضوعات والقضايا التي تهم المؤسسة الامنية والاحصاء، وتم التأكيد من كلا الجانبين على الاستمرار في تعزيز سبل التعاون البناء والمثمر للنهوض بمنظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتها عبرت د. علا عوض عن سعادتها بهذا اللقاء وبروح التعاون من قبل العميد د. غسان، واكدت بأن الجهاز المركزي للاحصاء يتطلع الى تعزيز العمل المشترك مع الوزارة في كافة المجالات، ومن أبرزها الاستعداد لتدريب كوادر الاعلام في المؤسسة الأمنية على كيفية التعامل مع البيانات والارقام الصادرة من الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني.

أكد العميد د. غسان نمر عن سعادته على موافقة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على تدريب ضباط المؤسسة الامنية، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسة الامنية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لما في ذلك من أهمية في رفع القدرات في التخطيط والتحليل لدى دوائر العلاقات العامة والأعلام في المؤسسة الأمنية.