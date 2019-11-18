"وطن" توقع اتفاقية شراكة إعلامية مع "الجبريني"

رام الله-وطن: وقّعت شبكة وطن الإعلامية وشركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية، أمس الأحد، اتفاقية شراكة إعلامية في مدينة الخليل، تتضمن التعاون المشترك بين الطرفين بخصوص دعم وتشجيع المنتج الوطني.

ووقع الاتفاقية كلاً من؛ مدير تطوير الأعمال في شبكة وطن السيدة رانية عيسى، والمدير المالي والإداري في شركة الجبريني السيد حسام الجبريني، وبحضور مدير العلاقات العامة والتسويق السيدة عبير حسونة وذلك في مقر الشركة الرئيسي.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من مبادرة أطلقتها شبكة وطن الإعلامية تحت عنوان "دعم وتشجيع المنتج الوطني" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة الشركات الوطنية ومنها الجبريني في سد حاجة السوق من المنتجات الغذائية المختلفة.

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ومن جهته أكدّ المدير المالي والإداري في شركة الجبريني للألبان والمنتجات الغذائية، حسام الجبريني، على دور الشركة في دعم الاقتصاد المحلي نظراً لما توفره من منتجات غذائية وألبان وأجبان للسوق المحلي الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، قالت مديرة تطوير الأعمال في شبكة وطن، رانية عيسى، إن الاتفاقية جاءت لتدعيم الأهداف الوطنية في تعزيز القطاعات الصناعية والانتاجية المحلية كافة، لتعزيز سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتعتبر شراكتنا الإعلامية مع شركة الجبريني، جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليتنا تجاه إبراز قصص النجاح الخاصة بالشركات الوطنية.