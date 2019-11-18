المرأة الفلسطينية عنواناً للصمود

وطن: نظمت جمعية ضياء الغد خمسة عروض لمجموعة من أفلام "أنا فلسطينية" لمخرجات فلسطينيات شابات التي تم انتاجها ضمن مشروع "يـــــلا نشوف فيلم!"، وهذه الأفلام الخمسة هي:

خيوط من حرير، سرد، ورق دوالي، الغول ، بارتني مش فلسطينية، وتروي هذه الأفلام قصص نضال وكفاح المرأة الفلسطينية في تحدي الصعاب وقسوة الحياة بفعل الاحتلال والظروف الاجتماعية القاسية، والحروب المتكررة ، فضلا عن إغلاق المعابر، لتثبت المرأة الفلسطينية على انها قادرة على تحمل الصعاب والثبات حتى في اشد الأزمات.

وتأتي هذه العروض ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" شراكة ثقافية مجتمعية تديره مؤسسة شاشات سينما المرأة بالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات وجمعية عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي وبدعم مساند من ((CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي وبالتعاون مع جمعية ضياء الغد. ويسعى المشروع من خلال هذه الأنشطة الثقافية السينمائية إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية علي النقاش والتفاعل المتبادل، بهدف تعزيز حرية التعبير، والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية، بشكل يجعل تلك الفئات قادرة على المساهمة الفعالة في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع ، وحقوق الإنسان، ويشارك بفاعلية في تحديد أولويات التنمية.

ففي فيلم "خيوط من حرير للمخرجة ولاء سعادة " وجدنا كيف أن المرأة كانت دوما عنوان للتراث الفلسطيني، وذلك بتمسكها بلباسها القديم، ولم تتخلى عنه يوما رغم كل التحديات ، المرأة التي مازالت تطرز ثوبها الفلسطيني وتلبسه لبناتها الصغار فهو عنوان حقيقي لعراقة هذا الشعب وتمسكه بتراثه، رغم محاولات الاحتلال سرقة الآثار لطمس الهوية الفلسطينية؛ إلا أن المرأة الفلسطينية بثوبها ،لازالت من الشواهد الحية التي تثبت للعالم بأن فلسطين لم تكن يوما إلا للفلسطينيين وان كل ما يفعله الاحتلال لم ولن ينجح في طمس الهوية الفلسطينية ؛ عن مدننا والتي كان الثوب الفلسطيني احد وابرز معالمه التي جسدتها المرأة بالمحافظة عليه حتى الآن.

أما فيلم "سرد للمخرجة زينة رمضان" فإنه سرد كل تفاصيل الحصار الظالم الواقع على أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى المرأة بوجه خاص فهي عانت، ولا زالت تعاني من هذا الحصار، والذي تمثل في حرمانها من السفر لزيارة أبنائها أو للالتقاء بأهلها، كما أن الحصار ترك آثار نفسية واجتماعية عديدة ، وان ما تعانيه المرأة من آلام ومعاناة أثناء سفرها، والانتظار لعدة أشهر، وربما سنوات حتى تتمكن من السفر ليعطي دلالات واضحة على مدى قسوة تلك الظروف، ومع هذا نجد أن المرأة صابرة، ومازالت قادرة على العطاء.

أما فيلم "الغول للمخرجة ألاء الدسوقي" فهو سلط الضوء على دور المرأة الفلسطينية في العدوان من قبل الاحتلال؛ وكان آخرها العدوان في عام (2014) ، وكيف كان للمرأة دور بارز في ظروف الحرب ، حيث كانت تتنقل من مكان إلى آخر مع أطفالها وتحملت عناء التشرد مع أطفالها ، وكانت تسهر طوال الليل وهي جالسة بين أبنائها حرصا منها على سلامتهم ، وأثبتت المرأة دوما أنها سندا للرجل في تلك الأيام الصعبة ، ونستطيع القول بأن المرأة استطاعت أن تعيش بأبسط الأشياء، صامدة متحدية كل الظروف.

أما فيلم "ورق دوالي للمخرجة دينا أمين" الذي يروي التحدي الكبير التي تواجهه المرأة الفلسطينية نتيجة للظروف الصعبة التي تعيشها وخاصة في مدينة القدس، نتيجة لممارسات الاحتلال، من تهديم للبيوت والحواجز، والاعتقالات فنرى دائما أن المرأة الفلسطينية تحملت كثيرا ،وأن العلاقات الاجتماعية كانت على ما يرام قبل الاحتلال حيت كانت الزيارات واستمرار السفر من القدس إلى أي مكان وبالعكس أما ألان ، ومع وجود الاحتلال فانقطعت كل سبل الاتصال والتواصل، ولم يعد احد قادر على السفر بفعل الحواجز، والحدود ، وقد أضاف الاحتلال بقطعه جسر التواصل معاناة جديدة للمرأة الفلسطينية المقدسية .

أما فيلم "يارتني مش فلسطينية للمخرجة فداء نصر" فهو يشرح معاناة المرأة الفلسطينية التي طالما كانت، ولا تزال احد ركائز الصمود في وجه الاحتلال ، وكما عودتنا فإنها تقوم بدور رائد في تغطية جرائم الاحتلال ، وكيف تتصدى لمحاولات العدو لاقتحام القرى الفلسطينية ببسالة ؛ رغم يقينها أن المحتل وكما عودنا على جرائمه في حق المرأة الفلسطينية كثيرة منها قتل المسعفات، والصحفيات والنساء العزل ، كذلك نجد أن هناك معاناة، وصعوبات يومية تعيشها المرأة الفلسطينية من خلال ممارسات الاحتلال ، والتمييز العنصري ضدها ، وما تتعرض له من لممارسات بشعة تتجسد من خلال الحصار، و القمع والأسر .

وقد أوصى الجمهور بضرورة عرض المزيد من الأفلام التي توضح حجم المعاناة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال، وكذلك تسليط الضوء على دور المرأة داخل المجتمع لتعزيز دورها الفاعل، وإبراز طاقاتها الإبداعية، وضرورة نشر وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع حول دور المرأة الفاعل في المجتمع، بالإضافة لدعم المخرجات الشابات والاستمرار ببناء قدراتهم ونشر أفلامهم بمهرجانات عربية وإقليمية.