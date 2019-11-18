البنك الوطني ووزارة شؤون المرأة يبدآن تنفيذ سلسلة من ورش التوعية المصرفية للنساء في المحافظات

وطن: بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومراكز التواصل التابعة لها في المحافظات الفلسطينية، بدأ البنك الوطني بعقد سلسلة من الورش التوعوية تستهدف النساء في المحافظات الفلسطينية. حيث جرى عقد الورش لغاية الآن في كل من محافظة أريحا والأغوار ومحافظة قلقيلية ومحافظة سلفيت وطولكرم، على ان يتم عقد ورش أخرى في المحافظات المتبقية من محافظات الضفة الغربية.

ومن خلال الورش تم تقديم معلومات حول القروض الانتاجية صفرية الفوائد والعمولات التي يقدمها البنك من خلال برنامج "حياتي"، وشرح تفاصيل الضمانات والاتفاقية مع وزارة شؤون المرأة ضمن البرنامج وآلية تقديم الطلبات وتعبئة النماذج إضافة الى عرض قصص نجاح ملهمة لنساء فلسطينيات مستفيدات من برنامج "حياتي" والحديث عن التوفير وأهمية الادخار على الفرد والاقتصاد الوطني.

وتعليقا على ذلك، أشار وكيل وزارة شؤون المرأة السيد بسام الخطيب بأن الوزارة تثمن عالياً هذه الخطوة والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً حيث أن من أهم البنود التي تعمل عليها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية هو التمكين الاقتصادي للنساء وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى جاهدة للبحث عن مشاريع مدرة للدخل للنساء التي تقود وتعيل أسرها حيث أن تمكينها اقتصاديا يساعد على منع العنف الواقع عليها وهذا يندرج أيضاً تحت سياسة الحكومة والتي تعمل على التمكين الاقتصادي للنساء لضمان مشاركتها السياسية والمجتمعية، وبدوره شكر الخطيب البنك الوطني على جهوده ومبادراته الداعمة للمرأة وأكد على استمرار الشراكة المستقبلية مع البنك.

ومن جانبها أعربت مديرة العلاقات العامة في البنك الوطني ريم عناني عن فخر البنك بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة ضمن برنامج "حياتي"، والتي جاءت هذه الورش ضمن نفس الشراكة بالبرنامج. مشيرة الى أهمية الوعي المصرفي ومساهمته في زيادة نسبة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية، إضافة الى رفع المعرفة بتفاصيل المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك مما يعني الحصول على المنتجات بناء على معلومات واتخاذ الرأي الأكثر صوابا عند طلب أي خدمة او منتج مصرفي.

والجدير ذكره، ان البنك الوطني كان قد وقع اتفاقية تعاون مع وزارة شؤون المرأة الشهر الماضي ضمن برنامج "حياتي"، لتمويل مشاريع إنتاجية صفرية الفوائد والعمولات للنساء في محافظات الضفة الغربية بما مجموعه 200 الف دولار، ولتكون مراكز التواصل في المحافظات هي نوافذ الاتصال مع النساء لتعبئة الطلبات وتقديمها.