"يديعوت أحرونوت": حركة الجهاد لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على اغتيال أبو العطا

وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الاثنين، إن حركة الجهاد الإسلامي قد تستأنف ردها على اغتيال قائدها العسكري بهاء أبو العطا في غزة.

وذكر محرر الشؤون الفلسطينية لصحيفة يديعوت إليئور ليفي: "لديّ شعور داخلي أن حركة الجهاد الاسلامي لم تقل كلمتها الأخيرة بالرد على اغتيال أبو العطا".

واغتالت ظاائرات الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي القيادي البارز في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد بهاء أبو العطا عقب استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعقب ذلك جولة تصعيدية استمرت 48 ساعة اسفرت عن استشهاد 35 شهيد ثلثهم من النساء والأطفال، بالإضافة لعشرات الجرحى، وانتهت بوقف اطلاق للنار بوساطة مصرية.

وفي سياق متصل كشفت قناة عيرية يوم الاثنين، أن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت لأول مرة صاروخ من طراز "بركان" خلال التصعيد الأخير، وسقط في مجمع "أشكول" الاستيطاني.

وقال مراسل القناة 12 العبرية "نير دفوري" إن الجهاد أطلقت صاروخ بركان على مدى حوالي 4 كلم فقط، لكنه يحمل رأس حربي فيه مئات الكيلوجرامات من المتفجرات.

وأضاف أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال لم تعترف بإطلاق هذا الصاروخ خلال التصعيد الأخير، حيث نشرت صورة توضح الأثار التي أحدثها الصاروخ.