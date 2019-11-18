البرغوثي لوطن: حيازة فلسطين على مقعدين في قيادة "التحالف التقدمي" لتسعين حزباً اشتراكياً سيؤثر إيجابياً على القضية

رام الله - وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن مشاركة المباردة في اجتماعات المؤتمر العام لـ"التحالف التقدمي" الذي يضم تسعين حزبا تقدمياً اشتراكياً في العالم و منها أحزاب حاكمة كالحزب الاشتراكي السويدي والبرتغالي والألماني، سيكون له أثر إيجابي على القضية الفلسطينية.

وقال البرغوثي في اتصال مع وطن، إن أهمية هذا اللقاء أنه يجري مرة كل ثلاث سنوات، وأن المشاركين الفلسطينيين نجحوا لأول مرّة في التأثير على التحالف التقدمي، لإصدار قرار يؤيد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، وفي إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة، ودعوة العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه فوراً، إضافة إلى فتح ملف الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف البرغوثي، أن هذه الأحزاب لأول مرّة تتخذ موقفاً موحداً بهذه القوة تجاه القضية الفلسطينية.

كما تميز الاجتماع هذه المرة، أن فلسطين حازت فيه على مقعدين في قيادة التحالف التقدمي؛ مقعد للمبادرة الوطنية الفلسطينية، والمقعد الثاني لحركة فتح.

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وفي سؤاله حول مدى تأثير حيازة فلسطين مقعدين (؟)

قال البرغوثي، إن وجود فلسطين بالتحالف يعني "أننا نجحنا بالتأثير على موقف 90 حزباً في العالم".

وكان البرغوثي قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أوضح فيها أن معاناة 71 عاما من النكبة و 52 عاما من الاحتلال الذي تحول إلى أسوأ نظام أبارتهايد عنصري في تاريخ البشرية يجب أن تنتهي وأن ينال الشعب الفلسطيني الحرية الكاملة والكرامة والاستقلال،

وأكد البرغوثي لـوطن للانباء أن الأحزب التسعين المشاركة بالتحالف، تؤثر إيجابياً على مواقف دولها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة وأن الاجتماع حضره قادة من الدول الأجنبية، مثل رئيس وزراء البرتغال، ونائب المستشارة الألمانية ميركل، ووزير المالية الألماني، ووزير الدفاع السويدي، وممثل حزب المؤتمر الوطني الهندي، إضافة لعدد من المسؤولين في دول مختلفة من العالم.