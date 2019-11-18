محكمة الاحتلال تحكم "إدارياً" على مدير مركز "بيسان" للبحوث والإنماء أُبيّ العابودي

رام الله-وطن: حكمت محكمة الاحتلال على مدير مركز "بيسان" للبحوث والإنماء أُبيّ العابودي، بالسجن الإداري لمدة 4 شهور، قابلة للتمديد.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، 13 نوفمبر 2019، أُبيّ العابدوي، أثناء تواجده في منزله ببلدة كفر عقب شمال القدس.

وقالت زوجة الأسير العابودي في اتصال مع وطن، هند شريدة، إن محكمة الاحتلال حكمت بالإداري على أُبي بزعم وجود ملف سري ضده.

وأضافت قائلة إن زوجها المعتقل حالياً في سجن "عوفر" غربي رام الله، حضر اليوم جلسة سرية مغلقة، ولم يسمح لها بحضورها.

يذكر أن أُبيّ العابودي، متزوج ولها ثلاثة اطفال؛ خالد (5سنوات)، والتوأمان غسان وباسل (3سنوات ونصف).

ويتعبر الحكم الإداري تحت بند "الملف السري" الذي يُعده جهاز مخابرات الاحتلال لمحاكمة الأسير بدون السماح له أو لمحاميه بمعرفة مضمونه، وبحجة أن كشفه يشكل خطرا على أمن الاحتلال!

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وقالت شريدة لـوطن إن الاعتقال الإداري المفتوح، يعتبر بمثابة "استنزاف نفسي وتعذيب مستمر للأسرى ولعائلاتهم.. نظراً لأنه يحاكم على تهم غير معلومة، كما أنه من الممكن تمديد الأسير أكثر من مرة بحسب مزاج مخابرات الاحتلال".