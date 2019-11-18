حماية المستهلك تدعو لمعالجة قطع التيار الكهربائي عن منطقة امتياز كهرباء القدس

وطن: دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة، الإثنين، الى ضرورة إيجاد حلول خلاقة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس بقرار من الشركة القطرية، تحت طائل تراكم المديونية، بحيث يكون الحل تشاركيا من الشركاء كافة على رأسهم سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة كهرباء محافظة القدس واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية.

وأشارت الجمعية في بيان لها "أن استمرار الحديث عن حجم المديونية واسبابها لا يسعف في ظل الوضع القائم وهذا يتطلب الدخول الى عمق المشكلة ومعالجتها من جذورها بصورة تعكس نفسها على استمرارية التيار والحفاظ على شركة الكهرباء في قلب القدس والاستمرار بمعالجة قضايا الاسر تحت خط الفقر بتغطية تكاليف الحد الأدنى من التيار الكهربائي الذي يحافظ على استمرار الحياة كحق أساسي عبر وزارة التنمية الاجتماعية."

وانتقدت "انتشار ثقافة عدم الدفع واستسهال الامر بصورة اثرت سلبيا على استمرارية التيار الكهربائي، الامر الذي يستدعي الوصول الى ميثاق شرف في كل تجمع سكاني ضمن منطقة امتياز كهرباء القدس للاستمرار بالدفع وعدم التخلف، وهذا يتزامن مع معالجة قضايا الاسر الفقيرة وتحت خط الفقر بشكل ممنهج وعبر وزارة التنمية الاجتماعية."

وتساءلت الجمعية: اين هي نتيجة توقيع اتفاقية مع الإسرائيليين بخصوص تشغيل محطات رفع القدرة في الجلمة وقلنديا وترقوميا وصرة، التي لم تشغل، ولماذا لم نضغط لتحميل شركة الكهرباء القطرية مسؤولياتها وتنفيذ التوقيع ومتابعة زيادة التيار لشركات الكهرباء الفلسطينية.

وطالبت الجمعية شركة كهرباء محافظة القدس بالمزيد من التركيز على خفض نسبة الفاقد وتحسين الجباية بالشراكة مع المجتمع المحلي، خصوصا أن مجلس إدارة الشركة يضم بلديات في منطقة الامتياز وشخصيات اعتبارية يفترض أن يقوم بالتأثير على مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها في الحفاظ على الشركة.