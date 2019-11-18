طولكرم | الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات بتهمة الشروع بالقتل العمد

رام الله- وطن: أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عمار فزع وعضوية القاضي فراس عبد الغني والقاضي عبد المالك سمودي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة طولكرم بحق المتهم (م،ك،ج) بتهمة الشروع بالقتل العمد سندا لأحكام المادة 328 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.

حيث جاء الحكم في القضيه بناء على البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة طولكرم أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ سعيد كلش.