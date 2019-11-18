الجبهة الشعبية القيادة العامة: مواصلة الاحتلال جرائم الحرب لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته

وطن: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في قطاع غزة إستهداف الاحتلال المستمر للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين .

واستنكرت في بيان لها، مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال تعكس العقلية الإرهابية له ومحاربته لكل ما هو فلسطيني.

وأكدت أن محاولات الاحتلال لتكميم أفواه الصحفيين الفلسطينيين، وطمس الرواية الحقيقية وتغليب روايته هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وأن شعبنا لن يتراجع في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

وطالبت الجبهة المؤسسات الدولية و منظمات حقوق الانسان بالوقوف على إلتزامها بحق المدنيين والصحفيين الفلسطينيين وحمايتهم من جرائم العدو المتواصلة في طمس عين الحقيقة والتي كانت آخرها استهداف عائلة السواركة واستهداف الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة خلال تغطيته لفعاليات مناصرة للقضية الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائم الحرب المستمرة اتجاه شعبنا الفلسطيني.