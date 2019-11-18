نزال لوطن: مسؤولية الحكومة تأمين الصحفيين وتوفير معدات السلامة لهم

وطن:طالب عمر نزال، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، الحكومة، بإسناد نقابة الصحفيين في حملة دولية، مركزها الأمم المتحدة وهيئاتها، لحثها على توفير آليات لضمان رقابة وحماية دولية ميدانية للصحفيين، ومحاسبة الاحتلال على جريمة استهادف معاذ عمارنة، وما سبقها من جرائم.

جاء ذلك في رسالة لرئيس الحكومة د.محمد اشتية، نشرها نزال عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وحث نزال الحكومة على المبادرة بتخفيف قيودها عن العمل الصحفي الداخلي، عبر إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، ووقف إجراءات الاستدعاء والتحقيق والاعتقال للصحفيين على خلفية عملهم المهني .

كما دعا نزال الحكومة أن توعز للسفارات الفلسطينية حول العالم باستثمار حالة التضامن الواسعة القائمة حالياً لممارسة مسؤولياتها وضغوطها على الاحتلال لكف يده عن الصحفيين.

وشدد على أهمية توفير الحكومة للصحفيين تأمينا ضد الإصابات التي لا يشملها التأمين العادي ( تأمين حالة نزاع أو حرب )، بما يغطي ليس فقط تكاليف العلاج، بل تعويضات عن الاعاقات والتعطل عن العمل الجزئي أو الكلي.

وأكد أهمية أن تسهم الحكومة في توفير معدات السلامة للصحفيين الميدانيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المحلية الصغيرة التي لا تستطيع توفير هذه المعدات.

وتعليقا على ذلك، قال نزال لوطن إن اشتية سبق أن وعد بالعمل على دعم إقرار وتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات، وهناك مؤشرات إيجابية في هذا الجانب.

وأضاف فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، أن الاعتراضات التي قدمتها النقابة للحكومة والمحكمة الدستورية مقنعة، ولا بد من الأخذ بها، لوقف العمل بالقانون.

وبين أن المطلوب من الحكومة ايضا بدء العمل لتوفير معدات السلامة للصحفيين، وإيجاد صيغة لتوفير تأمين لهم، وان هناك إمكانية حقيقية لدى الحكومة للقيام بذلك.