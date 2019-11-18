عضو الكنيست أبو شحادة يطالب بتحقيق مستقل في قضية الصحفي عمارنة

وطن: طالب النائب سامي أبو شحادة في خطابه من على الكنيست، الاثنين، بعمل لجنة تحقيق مستقلة في قضية الاعتداء على المصور الصحفي معاذ عمارنة.

وكان عمارنة قد فقد عينه اليسرى جرّاء استهدافه برصاص الاحتلال يوم الجمعة الماضي، بينما كان يعمل على تغطية فعالية مناهضة للاستيطان في منطقة الخليل.

وأشار النائب أبو شحادة إلى أن أجهزة التحقيق الخاصة بالشرطة والجيش تقوم على مدار سنوات طويلة بتبييض مثل هذه الجرائم ومنحها الشرعية.

وطالب أبو شحادة بإنشاء جسم من خارج أجهزة الجيش والشرطة، للتحقيق في خروقات جنود الجيش وأفراد جهاز الشرطة.