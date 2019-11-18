"المبادرة" تدين اعتقال المناضل والقيادي مازن العزة

وطن: أدان د.مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الوطنية، إقدام قوات الاحتلال في بيت لحم على اختطاف واعتقال القيادي في المبادرة الوطنية و المنسق العام للحملة الشعبية لمقاومة الجدار و الاستيطان .

وقال البرغوثي ان قوات الاحتلال استخدمت اسلوبا خسيسا باعتقال نجل المناضل مازن العزة، الطفل آدم، الذي لا يتجاوز عمره أحد عشر عاما، لاستدراج والده واختطافه.

وشدد على أن اعتداءات الاحتلال و اعتقالاته لن تكسر إرادة النضال من اجل الحرية والكرامة ولن تؤثر في عزيمة المناضلين، مثل مازن العزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المنسق العام للمقاومة الشعبية منذر عميرة، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الناشط مازن العزة من سكان مخيم العزة شمال بيت لحم، عندما ذهب لتخليص نجله آدم من بين أيدي الجنود، وتم إطلاق سراحه واعتقال الوالد.