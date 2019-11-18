القنصل البريطاني: يجب أن يكون الصحفيون قادرين على التغطية دون خوف

وطن: قال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، "يجب أن يكون الصحفيون قادرين على التغطية الصحفية الحرة دون خوف من العنف أو الإصابة".

وتابع هول في بيان له، مساء اليوم الاثنين، "بعد ما شهدناه من خسارة فادحة للأرواح في غزة، نشعر بقلق شديد إزاء آخر الأخبار حول تعرض أشخاص لإطلاق النار في الضفة الغربية أيضًا ولا سيّما الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه خلال تغطيته لاحتجاج على مصادرة الأراضي لصالح مستوطنة غير قانونية".