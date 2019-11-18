هذا ما بحثه هنية مع وزير الخارجية الإيراني!

وطن: بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيران، عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ظريف، مع هنية، الإثنين، حسب بيان أصدره مكتب الأخير.

وقال البيان : "قدّم ظريف التهاني بالنصر الذي حققته المقاومة ضد الاحتلال في جولة المواجهة الأخيرة مع الاحتلال".

وأضاف" أن عوامل النصر في غزة تمثلت بقوة المقاومة وبوحدتها الميدانية وتفوقها الأخلاقي على الاحتلال الذي ارتكب المجازر وقتل العوائل المدنية".

وحسب البيان، أشاد ظريف "بإنشاء غرفة العمليات المشتركة والتي تحقق وحدة المقاومة".

وأكد أن طهران "تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة".

وأعرب ظريف، عن "أسفه لموقف الأمم المتحدة من المجازر الإسرائيلية التي وقعت ضد المدنيين".

وأشار إلى أن هذا الموقف "كان يجب أن يكون مختلفًا ولكن عجزت الأمم المتحدة عن القيام بواجبها الأخلاقي بسبب الضغوط الأمريكية".

من جانبه، أشاد هنية بموقف إيران الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكد أن "إسرائيل" لم ولن تجح بتحقيق أهدافها الميدانية والسياسية من هذا العدوان أو غيره.

وشدد هنية على متانة صف المقاومة ووحدتها وحماية تشكيلاتها وخاصة منظومة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.

وقال إن شعبنا الفلسطيني متمسك بمقاومته وبتطلعاته السياسية وحقوقه وثوابته خاصة في ظل ما تتعرض له القدس هذه الأيام أو ما تعانيه غزة المحاصرة".ودعا هنية طهران،"المساهمة في متابعة جرائم الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا والإنسانية".