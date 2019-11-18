الهندي: سرايا القدس أنجزت الرد على جريمة اغتيال بهاء أبو العطا

وطن: أعلن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي أن "الرد على جريمة اغتيال بهاء أبو العطا تكفّلت به سرايا القدس وأنجزته وانتهت المسألة".

وفي وقتٍ أكد فيه أنه "ليس من الحكمة ان يدخل الجميع خاصة "القسام" حتى لا تتطور المسألة إلى حرب كبيرة وطويلة على غزة"، قال إن "الغرفة المشتركة شكلُ مهم من أشكال الوحدة الوطنية وسوف نحافظ عليه".

الهندي شدد في مقابلة تلفزيونية على أن أبو العطا كان ينسّق بشكلٍ مستمر مع كتائب القسام، وأن "المصالحة مسألة أساسية يجب أن نحرص عليها ونبنيها على أسس حقيقية".

وأكد أنه "بعد 25 عاماً من المفاوضات كانت النتيجة تبخّر حلم الدولة الفلسطينية".

(الميادين)