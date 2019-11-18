الاطباء في "هداسا" يقررون استئصال عين الصحفي المصاب عمارنة صباح غد

وطن: قرر الأطباء في مستشفى هداسا عين كارم، مساء اليوم، استئصال العين اليسرى للصحفي المصاب معاذ عمارنة، غداً صباحاً.

وقال الصحفي احمد البديري المتواجد إلى جانب الصحفي عمارنة في القدس، إن الأطباء قرروا استئصال عين عمارنة غداً الساعة التاسعة صباحاً، كحل نهائي حتى لا تتضرر العين اليمنى.

وأضاف أن الرصاصة المعدنية ستبقى في جمجمة معاذ للأبد، لأن إزالتها قد يؤدي إلى نزيف في الدماغ.

وأكد البديري أن الصحفي عمارنة متقبل هذه العملية، ويتمتع بمعنويات عالية.

وأشار إلى أن جميع الصحفيين المقدسيين سيتواجدون صباح الغد في المستشفى بجانب الصحفي عمارنة.