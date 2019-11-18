مصطفى البرغوثي: اعلان بومبيو يجعل الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جريمة خرق القانون الدولي

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان اعلان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي يمثل ردة خطيرة في سياسة الولايات المتحدة ويجعلها شريكة لإسرائيل في جرائم خرق القانون الدولي.

وأكد البرغوثي ان الإعلان الأمريكي لن يعطي شرعية للمستعمرات الاستيطانية ولا يستطيع أن يغير القانون الدولي، كما انه لن يوقف كفاحنا كشعب فلسطيني لإزالة هذه المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية.