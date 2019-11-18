الأردن يحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته

وطن: قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

وأكد الصفدي، في تغريدة له، مساء اليوم الاثنين، أن موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت، محذرا من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الأميركي بومبيو اعتبار المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس أنها لا تخالف القانون الدولي.