الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية قرب مطار دمشق

وطن- وكالات: تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الثلاثاء، لصواريخ اطلقتها طائرات الاحتلال جنوب سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "إنه سمع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق".

هذا وقد اسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا من الصواريخ الإسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي.

وبحسب وكالة"سبوتنيك"، فإن عددا من الصواريخ أطلقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي وتعاملت معها الدفاعات الجوية وأسقطت معظمها.

وقال مصدر أمني: إن "طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية جنوب سوريا عبر دفقة من الصواريخ جو أرض".

وأضاف المصدر: "تعاملت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مع هذه الصواريخ وأسقطت معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة".

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن صافرات إنذار تحذر من صواريخ قادمة انطلقت اليوم في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وفقا لـ"رويترز".