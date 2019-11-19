15 معتقلا من العيسوية فقط
حملة اعتقالات واسعة في الضفة
19.11.2019 07:44 AM
رام الله- وطن: نفذت قوات الاحتلال، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت محافظات الضّفة.
وعرف من معتقلي الضفة حتى الان(وقت كتابة الخبر):
1-المحرر مجد عازم- نابلس
2. بهاء جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل
3. الفتى يوسف أشرف حمود- مخيم العروب
4. الفتى مازن جوابرة- مخيم العروب
ومن العيسوية شرق القدس:
1. محمد ابراهيم عبيد
2. محمد مبتسم عبيد
3. يزن بسام عبيد
4. محمد نائل عبيد
5. محمد وائل عبيد
6. إلياس حسين عبيد
7. محمد وليد يوسف عبيد
8. بشار ايمن عبيد
9. محمد عزيز عبيد
10. رشدي بهائي عبيد
11. نايف عصمت عبيد
12. محمود سعدي الرجبي
13. محمد أشرف أبو الحمص
14. أحمد هيثم محمود
15. إسماعيل سنقرط