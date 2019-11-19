الشعبية: الإعلان الأمريكي دليل إضافي على عداء الإدارة الأمريكية لشعبنا وحقوقه الوطنية

وطن: اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" اعتبار المستوطنات الصهيونية غير مخالفة للقانون الدولي، دليل إضافي على عداء الإدارة الأمريكية لشعبنا وحقوقه الوطنية، وتشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية وتشجيع على استمرار الاحتلال لها، وتعدٍ سافر على القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت الاستيطان ودعت إلى التوقف عنه وإزالته.

ةأضاف البيان: "وإزاء هذا الموقف الجديد من الإدارة الأمريكية الذي يُضاف إلى مواقفها العدائية من شعبنا، ويؤكد شراكتها للعدو الصهيوني في اغتصابه لأرضنا، دعت الجبهة الشعبية إلى التعامل معها باعتبارها عدوٌ مباشر، وإلى إقرار السياسات لمواجهتها على هذا الأساس".

وختمت الجبهة، أن الموقف الأمريكي الجديد يتطلب وقف أية أوهام لازالت تراود البعض في دور أمريكي يراهنون عليه في مايُسمّى بعملية سياسيه لحل الصراع.

وأكدت الشعبية على أن الموقف الأمريكي يفرض سرعة معالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية، بما ينهي الانقسام وصولاً لوحدة وطنية تعدديه تمكننا من مواجهة سياسات ومخططات الكيان الصهيوني وشريكته الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف من أجل تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية.