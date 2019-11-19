ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الاجواء باردة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية ،والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة بسبب الرياح الشرقية النشطة والأجواء الجافة.