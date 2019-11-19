بايدن: توسيع المستوطنات في الضفة يجعل "السلام" أكثر صعوبة

وطن: انتقد العديد من المرشحين الديمقراطيين الأمريكيين إعلان الولايات المتحدة بأن المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي.

وقال المرشح البارز في استطلاعات الرأي، جو بايدن ، نائب الرئيس الامريكي السابق: "هذه عقبة أمام السلام، وهو ما تراه جميع الحكومات الأمريكية، وترامب وافق على ذلك".

وأوضح بايدن إن "أفضل طريقة لتأمين مستقبل أمن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هي من خلال العمل على حل الدولتين، إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الحقوق والحريات المشروعة التي تأتي للشعب الفلسطيني".

وأكد أن توسيع المستوطنات يجعل الأمر أكثر صعوبة، مضيفًا إن إعلان بومبيو هو تسخير مستقبل "إسرائيل" لخدمة السياسة الشخصية لترامب.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المستوطنات بالضفة الغربية، لا تعتبر مناقضة للقانون الدولي، ويعتبر هذا القرار تحولا دراماتيكيا لموقف الولايات المتحدة من المستوطنات" الإسرائيلية" في الضفة الغربية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق براك أوباما قد طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يعتبر إقامة المستوطنات خرقا سافرا للقانون الدولي.

ونددت السلطة بهذا القرار، وأكدت على لسان الناطق الرسمي نبيل أبو ردينة أن إعلان وزير الخارجية الأميركي هو إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334).