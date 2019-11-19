عضو الكنيست يهودا غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رام الله- وطن: اقتحم وزير زراعة الاحتلال الأسبق أوري أرئيل وعضو الكنسيت الحاخام"يهودا غليك" وعشرات المستوطنين، صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من ساحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن 47 مستوطنًا بينهم "أرئيل" و"غليك" اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة.

وتواصل شرطة الاحتلال احتجاز بعض هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى، وخاصة النساء والشبان.

وشهد المسجد الأقصى مؤخرًا تصاعدًا في وتيرة الاقتحامات، وسط قيود مشددة تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، والاعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.