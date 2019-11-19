الشرطة: ضبط 4 آلاف لتر من السولار المهرب بالخليل

وطن: ضببطت الشرطة يوم الثلاثاء 4 آلاف لتر من السولار المهرب خلال حاجز للشرطة في بلدة بني نعيم قضاء الخليل.

وذكـرت الشرطة في بيان لها أنه وخلال عمل حاجز لمركز شرطة بني نعيم تم إيقاف إحدى الشاحنات من أجل فحصها وتبين بأنها تنقل كمية من السولار المهرب بلغت 4 آلاف لتر.

وأوضحت أنه بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط السولار والشاحنة وإلقاء القبض على السائق.

ولفتت الشرطة إلى أنه وخلال فحص أوراق السائق أيضًا بأنه مطلوب للعدالة وصادر بحقه امر حبس، بناء على ذلك تم ابلاغ الضابطة الجمركية وتسليم المضبوطات لهم وتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.