البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرسة ذكور مسحة

رام الله- وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما لإنشاء مظلة في مدرسة ذكور مسحة الثانوية قضاء سلفيت، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة.

وزار صبحي المنير مدير مكتب بديا في البنك الإسلامي الفلسطيني المدرسة، والتقى رئيس مجلس مسحة نضال عامر ومدير المدرسة عصام الخطيب، وبحث معهم سبل دعم المسيرة التعليمية وتلبية احتياجات المنطقة، مؤكدا اهتمام البنك بدعم قطاع التعليم.



ويولي البنك الإسلامي الفلسطيني اهتماما كبيرا بدعم قطاع التعليم، ويعمل على دعم المؤسسات التعليمة من خلال انشاء البنى التحتية لها والعمل على توفير احتياجاتها، ويقوم بذلك عبر التبرع النقدي والعيني وغيرها في سبيل دعمها ومساندتها لتقديم خدمات تعليمية لائقة لأبناء شعبنا.



ويحرص البنك على أن تكون تدخلاته ذات أثر إيجابي ومستدام على الفئات التي تخدمها، ويتمتع البنك بعلاقات شراكة متعددة ومتنوعة مع مؤسسات المجتمع المختلفة بما يحقق التكامل بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة الوطن.



ومن الجدير ذكره أن البنك الإسلامي الفلسطيني يتمتع بأوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 45 فرعا ومكتبا وما يزيد عن 80 جهاز صراف آلي منتشرة في كافة محافظات الوطن.