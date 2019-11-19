الشعبية: قرار شرعنة المستوطنات دليل على العداء الأميركي لفلسطين

وطن: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو باعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي، "دليل إضافي على عداء الإدارة الأمريكية للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

وأكدت الشعبية في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن القرار الأميركي "تشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية وتشجيع على استمرار الاحتلال لها، وتعدٍ سافر على القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت الاستيطان ودعت إلى التوقف عنه وإزالته".

وأوضحت أن ذلك "يُضاف إلى مواقفها العدائية من شعبنا، ويؤكد شراكتها للاحتلال في اغتصابه لأرضنا، داعية إلى التعامل مع الولايات المتحدة "باعتبارها عدوٌ مباشر، وإلى إقرار السياسات لمواجهتها على هذا الأساس".

وبيّنت أن الموقف الأمريكي الجديد "يتطلب وقف أية أوهام لازالت تراود البعض في دور أمريكي يراهنون عليه في ما يُسمّى بعملية سياسيه لحل الصراع".