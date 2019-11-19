"حزب الشعب" يدين بشدة الموقف الأمريكي الذي يشرعن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

رام الله- وطن: أعلن حزب الشعب الفلسطيني، عن إدانته الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" والتي اعتبر فيها المستوطنات الجاثمة في الأراضي الفلسطينية "ليست مخالفة للقانون الدولي"، حسب تعبيره.

ووصف حزب الشعب في بيانٍ صدر عنه اليوم الثلاثاء، تصريحات "بومبيو" التي عبر فيها عن الموقف الرسمي لإدارته، بالمتصهينة والأكثر عداء للشعب الفلسطيني وحقوقه وهويته الوطنية، وكذلك استهتاراَ صارخاَ بالقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على تمسك شعبنا الفلسطيني بكامل حقوقه الوطنية العادلة ونضاله المشروع ضد الاحتلال وكل مظاهر الاستيطان.

وأكد حزب الشعب أن أية محاولات لشرعنة الاستيطان وتجاوز أي جزء من حقوق الشعب الفلسطيني التي أكدتها مراراَ وتكراراَ ارادة المجتمع الدولي وقرارات مؤسساته الأممية، ستكون نهايتها الفشل الذريع، وسيواصل شعبنا ممارسة حقه في مقاومة الاحتلال والاستيطان، حتى كنسهما بالكامل عن الأراضي الفلسطينية.

وفيما اعتبر أن الادارة الأمريكية الحالية شريك حقيقي لاسرائيل وداعم لسياساتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، دعا حزب الشعب القيادة الفلسطينية إلى التحرك العاجل على كل المستويات وخاصة على أصعدة الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل لجم التوجهات والسياسات الأمريكية المعادية لشعبنا، مشدداَ على ضرورة مجابهة تلك السياسات، وتعزيز النضال الوطني والمضي قدماَ في التوجه لكافة الهيئات الدولية، من أجل تنفيذ قراراتها.