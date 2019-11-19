"سند" تجدد اتفاقية توريد إسمنت لعام 2020 مع شركة إسمنت الشمالية الاردنية

رام الله- وطن: وقعت شركة سند، وشركة إسمنت الشمالية في الأردن، اتفاقية توريد إسمنت للعام القادم 2020.

وتأتي هذه الاتفاقية حسب سند، استكمالا للنجاح في التعامل التجاري بين الشركتين والذي بدأ منذ عام 2013.

وجاء في بيان شركة سند، أن تجديد توقيع الاتفاقية مه شركة إسمنت الشمالية الاردنية، يأتي في أطار تلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الحيوية وضمن استراتيجية تنويع المصادر وتوزيع حجم التوريد لتقليل المخاطر.

ووقع الاتفاقية عن شركة سند، غسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي للشركة وعماد قمحية نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وبحضور المهندس عبد الله أبو كشك نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير، فيما وقع الاتفاقية بنيابة عن شركة اسمنت الشمالية، سليمان ملحس وبحضور المهندس يوسف سلام.

يذكر أن شركة إسمنت الشمالية التي تمتلك مصانع للإسمنت في كل من الأردن والسعودية والعراق، هي إحدى الشركات المنتجة لمادة الإسمنت في الاردن، وتختص بإنتاج أصناف الإسمنت عالي الجودة والملتزم بالمواصفات العالمية والدولية .

وتسعى سند وبدأب على الإسراع بتوطين صناعة الاسمنت في فلسطين من خلال انشاء مطحنة للإسمنت في الأفق الزمني المتوسط، فقد بادرت منذ اكثر من عام الى إنشاء وتشغيل خط لتعبئة وتغليف الإسمنت، والى إقامة صوامع لتخزين الإسمنت السائب في منطقة أريحا، معتبره ذلك خطوه على طريق إنشاء المطحنة، وبهدف توفر الإسمنت السائب بالإضافة الى المغلف والمدموغ بختم شركة "سند" لزبائنها باستمرار واستقرار.

