براك يستقبل رئيس قسم العمليات في مكتب ممثل الإتحاد الاوروبي ويطلعه على آلية مكافحة الفساد في فلسطين

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس قسم العمليات "دعم الإقتصاد الكلي والتنمية الإجتماعية" في مكتب ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين السيد إدوردو كومو وأطلعه على آلية عمل الهيئة وواقع مكافحة الفساد في فلسطين.

وأوضح المستشار براك أن هيئة مكافحة الفساد تعمل على ثلاثة محاور مختلفة وهي إنفاذ القانون، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، بالإضافة للدور الوقائي والتوعوي والتربوي، مؤكدا بأن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، خاصة وأن جريمة الفساد جريمة عابرة للقارات وبحاجة ماسة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء عليها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل الان على إنهاء الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمؤتمرها الدولي "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، والذي سوف يعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد (9-11/12/2019)، حيث يعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في فلسطين.

وإستعرض المستشار براك خلال اللقاء آلية عمل الهيئة وإختصاصاتها، وطريقة تعاملها مع الشكاوى الواردة إليها، بالإضافة لقانون مكافحة الفساد في فلسطين وتعديلاته.

من جانبه أكد السيد إدوردو كومو مشاركته في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الهيئة، مشيرا إلى أهمية تعزيز البيئة المجتمعية الرافضة للفساد، وتوعية المواطنين حول جرائم الفساد وأهمية الإبتعاد عن شبهاتها.

وبحث الطرفان إمكانية إيجاد برنامج توأمة بين هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وإحدى هيئات مكافحة الفساد الأوروبية.