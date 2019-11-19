في تعليقها على ملف ترخيص "جمعية نادي القضاة" المُجمّد منذ 5 شهور.. الداخلية لوطن: الملف سيُحل في القريب العاجل

رام الله--وطن: أكدّ القاضي فاتح حمارشة أن القضاة يتواصلون منذ خمسة أشهر مع جهات في الداخلية لتفعيل ملف جمعية نادي القضاة، ليأتي الرد بإنّ الملف موجود في مكتب وزير الداخلية، ولحد الآن لم يحدث أي جديد، مما يثير القلق وينبىء أنّ وزارة الداخلية غير معنية بوجود جمعية نادي القضاة على أرض الواقع.

وفي السياق تعطيل جمعية نادي القضاة، قال حمارشة في اتصال مع وطن، أنه في شهر يونيو/حزيران تم إجراء انتخابات الهيئة العامة لجمعية نادي القضاة، وتم بموجبها انتخاب هيئة إدارية لجمعية نادي القضاة، وتم عمل محضر بنتائجها، وإراسلها لوزارة الداخلية، كونها اعتمدت النتائج، وأوصحت لمدير عام الجمعيات باعتماد هذه النتائج.

وأوضح حمارشة أنه وبسبب اعترضات من الكتلة المنافسة، حصلت بعض الإشكاليات.. منها أن بعض القضاة المنتخبين في الهيئة العامة كانوا غير مسددين للرسوم، وبناءً عليه أوصى مدير عام الجمعيات بوزارة الداخلية، بتشكيل لجنة لمدة شهر حسب قانون الجمعيات لاستيفاء الرسوم غير المسددة، وإعلان انتخابات جديدة لهيئة إدارية جديدة، تضم أكبر عدد ممكن من القضاة المسددين، ليكون التمثيل شرعياً اكثر.

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وبحسب حمارشة، فإنّ الملف جُمّد منذ شهر يونيو وإلى اليوم، ووضع في أدراج وزارة الداخلية، ولم يتم اعتماد نتائج الانتخابات، ولم يؤخذ بالتوصية بتشكيل لجنة تسيير أعمال لتحصيل الرسوم والدعوة لانتخابات.

معتبراً أن التجميد يعتبر عملية قتل للجمعية ولنادي القضاة ومصادرة لحق القضاة في أن يكون لهم جسم يدافع عن مصالحهم واستقلالهم، كحق مكفول بالقانون الأساسي وبمبادىء الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، وحق القضاة بتشكيل الجمعيات وإسماع صوتهم.

قائلاً: في هذه المرحلة يتم الهيمنة على الجسم القضائي من قبل السلطة التنفيذية، من خلال وقف أي إجراءات متعلقة بجمعية نادي القضاة ووضعه بأدراج وزارة الداخلية.

مضيفاً: نتيجة لتجميد الملف وإهماله من قبل الداخلية، نشأ هناك مشكلة أخرى، حيث تستأجر جمعية نادي القضاة مقراً، وعليه التزامات مالية يطالب بها صاحب العقار، ولغايات الصرف، يجب أن يكون هناك هيئة إدارية لجمعية نادي القضاة، قبل أن يتم إخلاء العقار بالقانون بسبب التأخر في سداد الأجرة.

وأيضاً يوجد هناك الكثير من المطالب التي تخص القضاة، ولا يوجد جهة تمثلهم، وتدافع عن حقوقهم. سواء في مواجهة مجلس القضاء الأعلى أو في مواجهة أي جهة أخرى في سبيل ترسيخ استقلال القضاء.

وأوضح أنه لا مشكلة لديهم بتعيين لجنة لمدة "شهر" بحسب قانون الجمعيات، ولكن مصادرة حق القضاة يكون بوضع الملف في الدرج.

ولمتابعة الملف مع الجهات المعنية، تواصلت وطن مع مدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية، عبد الناصر الصيرفي، الذي قال: "إن ملف جمعية نادي القضاة سيحل في القريب العاجل.. وبحسب القانون". دون أن يوضح الآلية أو الفترة الزمنية اللازمة لحل الملف.