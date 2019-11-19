الاحتلال يجبر المواطن موسى خلايلة على هدم منزله في المكبر شرقي القدس

وطن: قامت بلدية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بإجبار عائلة المواطن موسى عواد خلايلة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس ، بحجة عدم وجود تراخيص.

وقال خلايلة، إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرته على هدم منزله الذي يعود لنحو 130 عاما تجنبا لتكاليف الهدم الطائلة في حال هدمته جرافات الاحتلال.

و أضاف، أن بلدية الاحتلال منعته قبل تسلميه قرار الهدم من إصلاح المنزل أو ترميمه.

وكانت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال قد هدمت صباح اليوم منزلا في منطقة دير السنة من جبل المكبر، يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا.