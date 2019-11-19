فيديو| معاذ عقب استئصال عينه اليسرى: الاحتلال استهدفني بشكل متعمد وأفقدني عيني

رام الله- وطن : قال الصحفي المصاب عماد عمارنه عقب خروجه اليوم من عملية جراحية تم خلالها استئصال عينه اليسرى، إن جنود الاحتلال استهدفوه بشكل مباشر ومتعمد، كما يستهدفون الصحفيين في الميدان.

وأكد خلال فيديو مصور له تم تداوله عبر موقع "فيسبوك" بعد استيقاظه بساعات من أثر التخدير، حيث خضع للمرة الثالثة لعملية جراحية، وكان آخرها استئصال جزء من عينه اليسرى، وعمد الاطباء على ابقاء الرصاصة في رأسه خشية تسبب انتزاعها بنزيف في دماغه وتضرر العين اليمنى

وقال عمارنة مستذكراً لحظة إصابته بعينه: " من اللحظات التي لم استطع نسيانها، كيف وجه الاحتلال الرصاصة نحوي وتعمد أن يصيبني، وبعد إصابتي بثواني اقترب الجنود نحوي وبدأوا بالتقاط الصور بكميراتهم ويرددون : "مش احنا .. ما النا دخل"

ووجه عمارنة رسالة لكل الصحفيين الأحرار، وكل من تضامن معه، وشارك في الحملة الإلكترونية لمناصرته ودعمه، قائلا " هذه الحملة قدمت الدعم الكبير لي، وقد خففت من مصابي وقد ساعدتني في تجاوز أصعب المراحل في حياتي وهي فقداني عيني".

وأضاف : " أقول للصحفيين انتبهوا لأنفسكم، فالاحتلال لا يريدنا أن نوصل الحقيقة أو ننقل انتهاكاته، ولكن نقول له (غصبن عنك حنوصل رسالتنا)".

وطالب عمارنه الجسم الصحفي والنقابي بضرورة التوجه للمحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على ارتكابه الجرائم بحق الصحفيين وأبناء الشعب الفلسطيني، ومحاسبة من أطلق النار عليه.

وفي نهاية حديثه قال : " اتمنى وقف الانتهاكات التي يقوم بها المحتل حتى نمارس عملنا بحرية .. والا يصيب أحد ما اصابني".