مجلس الوزراء يعقد جلسة طارئة غدا لبحث تبعات الإعلان الأمريكي حول الاستيطان

رام الله - وطن: : أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء، لمناقشة التبعات المترتبة على الإعلان الأميركي حول المستوطنات الإسرائيلية.

كما أعلن رئيس الوزراء عن بدء التحرك مع مؤسسات القانون الدولي ودول العالم للوصول إلى إجماع دولي رافض للإعلان الذي ينتهك القانون الدولي، واتخاذ إجراءات ضده.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد اعرب عن رفضه واستهجانه لتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، التي تعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة.

وقال اشتية في تصريحات صحفية مساء امس، إن انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء.

وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر، وتشكل عائقا لإقامة دولة فلسطين.

وطالب اشتية، المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ 25 عاما، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها.