النائب العام يتفقد النيابات الجزئية في محافظتي قلقيلية وسلفيت

وطن: تفقد النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الثلاثاء كل من نيابة قلقيلية ونيابة سلفيت وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والمهام الملقاة على كاهل أعضاء النيابة العامة.

حيث اجتماع مع رؤساء وكلاء النيابة العامة والموظفين الإداريين واستمع لهم حول سير العمل والمعيقات التي توجههم للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، وكذلك لضمان سلامة كافة الإجراءات المتخذة.

وفي ذات السياق التقى النائب العام مدير شرطة سلفيت العقيد محمد ابو بكر ومدير شرطة قليقلية العقيد سائد زهران وتم بحث آليات التعاون والتنسيق بين الطرفان للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظتين.

و تأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التفقدية للنيابات الجزئية بمحافظات الوطن لمتابعة حسن سير العمل وانتظامه.