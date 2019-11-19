وزير الأشغال والقنصل الإيطالي يبحثان استمرارية التعاون بالمشاريع التي تخص قطاع غزة

رام الله- وطن: التقي وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم، في مكتبه برام الله ، بالقنصل الإيطالي العام فابلو سوكولويس، ومديرة المكتب الإيطالي في القدس كريستينا ناتالي، لمناقشة وضع المشاريع التي تنفذها الوزارة في قطاع غزة.

وأكد زيارة على أهمية استمرار العمل في هذه المشاريع من اجل خدمة المواطنين، والمشاريع تشمل مشروع حي الندى، حيث سيتم إنهاء العمل من بعض البنايات وسيتم توزيعها على أصحابها بالقريب العاجل، والعمل مستمر بباقي البنايات، حيث من المتوقع الإنتهاء من الحي بالكامل منتصف العام القادم.

في السياق ذاته، تباحث الطرفان في مشروع المجمع الإيطالي التي تشرف عليه الوزارة، وهو مبنى ضخم يصل الى 18 طابق وذو تكلفة مالية عالية، وذلك في إطار مواصلة العمل به وإنجازه في أقرب وقت ممكن.