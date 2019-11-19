طلبة أكاديمية روابي في زيارة تعليمية لمدرسة جرزيم والمتحف السامري

وطن: نظمت أكاديمية روابي الإنجليزية، زيارة تعليمية إلى جبل جرزيم في مدينة نابلس، لتعريف الطلبة على الفلسطينيين السامريين، من حيث عاداتهم ومعتقداتهم، وأعيادهم وتاريخهم وعن التنوع الديني بين مختلف أبناء الشعب الفلسطيني.

وزار طلبة الأكاديمية مدرسة جرزيم، حيث كان في استقبالهم مديرة مدرسة جرزيم الأساسية، هالة الترابي، ومجموعة من الهيئة التدريسية.

وقدم المعلم إيهاب الطيف، شرحاً مفصلاً عن المدرسة، مشيراً إلى أنها تضم 45 طالباً من الفلسطينيين السامريين.

وبين الطيف أن عدد السامريين يقارب 785 نسمة، يسكن 385 منهم في جبل جرزيم، بينما يسكن 400 في منطقة حولون.

واستعرض الطيف للطلبة أهم العادات والتقاليد حسب الديانة السامرية، كما فتح باب النقاش لطلاب أكاديمية روابي، وأجاب عن استفساراتهم وتساؤلاتهم المتنوعة.

وتخللت الرحلة التعليمية، زيارة للمتحف السامري الذي يحتوي على التوراة القديمة وأبرز المؤلفات والأدبيات السامرية، إضافة إلى صور توثق أهم الطقوس السامرية وأعيادهم السبعة، لاسيما عيد العرش وعيد الفسح؛ ليكتسب طلاب روابي معلومات جديدة حول الديانة السامرية وقدسية جبل جرزيم بالنسبة لهم.

واختتمت الزيارة بجولة في شوارع جبل جرزيم للتعرف أكثر على المناطق التاريخية والدينية والطقوس المتبعة، كما وتضمنت زيارة لمصنع الطحينية في المنطقة، حيث تتبع الطلبة خط الإنتاج في المصنع منذ وضع حبات السمسم إلى أن تصبح الطحينية منتجاً نهائياً تحمل اسم "طحينية جبل البركة".

وقال الطالب آدم من الصف السادس في أكاديمية روابي:" لقد لفتني وجود الديانة السامرية في فلسطين، وعادات الصيام والصلاة والعبادات، فالطفل الرضيع هنا يصوم، والمدرسة السامرية يمكن أن تفتح صفاً كاملاً لمجرد وجود طالب سامري واحد في الصف!".

يذكر أن أكاديمية روابي الإنجليزية تعتبر من أفضل المدارس في فلسطين، حيث تدرس طلبتها منذ المرحلة التمهيدية وفقاً لمنهاجIGCSE" " البريطاني العالمي.

وتسعى إدارتها إلى إشراك الطلبة في الأنشطة المجتمعية والتعليمية والإبداعية، مثل النشاطات الإثرائية اللامنهجية المتنوعة والنوادي التعليمية بأساليب متنوعة فعالة، وهي تدرّس الطلبة من المرحلة التمهيدية حتى الصف الثامن الإعدادي.