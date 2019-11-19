أريحا على موعد مع أول سباق نصف ماراثون في فلسطين

وطن: تنتظر مدينة القمر أريحا، في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الحدث الرياضي الأول من نوعه في دولة فلسطين، أول سباق نصف ماراثون ينظم بشكل رسمي في فلسطين، وبهدف تنافسي وتسجيل أزمنة في الاتحاد الأسيوي والدولي لألعاب القوى.

وينظم الماراثون من قبل حاضنة الرياضة للشباب الفلسطيني، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الحكومة اليابانية.

وسيشمل الماراثون جري (5000 متر)، وجري (نصف ماراثون 21 كيلو مترا ).

وسيجري بمشاركة نجوم الوطن من الضفة وغزة والشتات، وسيكون متاحا لكافة الفئات العمرية من كلا الجنسين.