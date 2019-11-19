"الهيئة الوطنية العليا": إلغاء فعاليات مسيرات العودة الجمعة المقبل

وطن: أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، إلغاء المسيرات الأسبوعية، يوم الجمعة المقبل، وذلك للجمعة الثانية على التوالي، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، الثلاثاء الماضي، والذي استمر لمدة يومين، وأسفر عن استشهاد 34 مواطنا، و133 جريحًا.

وعزت الهيئة أسباب التأجيل لـ"إفساح المجال لجماهير شعبنا لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان الصهيوني الغاشم".

وخيّم الهدوء مساء الجمعة الماضية، على حدود قطاع غزة، جراء إلغاء مسيرات "العودة" لهذا الأسبوع، على خلاف أيام الجمعة السابقة التي عادة ما تشهد مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الواقع شرقي القطاع قرب السياج الفاصل عن الاراضي المحتلة عام 48.

وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها الأسبوع الماضي، إنه "في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وحفاظا على أرواح شعبنا، نعلن تأجيل فعاليات مسيرات العودة، يوم الجمعة، على أن يتم استئنافها الأسبوع المقبل".

ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس من الأسبوع الماضي، شنّ جيش الاحتلال عدوانا على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته.

ومنذ فترة طويلة لم تشهد حدود قطاع غزة، حالة الهدوء النسبي، حيث يستمر المواطنون في غزة في التوافد بالمئات والآلاف للمشاركين في فعاليات المسيرة.

ومنذ آذار/ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة، قرب السياج الفاصل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.