الملك عبدالله الثاني يوجه لمتابعة قضية الصحفي عمارنة

وطن: وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة الأردنية لمتابعة الحالة الصحية للمصور الصحفي معاذ عمارنة، وتقديم الدعم الممكن له.

من ناحية أخرى، استأصل الأطباء العين اليسرى للمصور عمارنة، فيما فضلوا الإبقاء على الرصاصة القريبة من دماغه، خشية تعرض حياته للخطر إذا ما أزيلت.

وأصيب عمارنة، الجمعة، بالرصاص الحي في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات بين متظاهرين والجيش الاحتلال ، غربي مدينة الخليل.

وتحولت قضية معاذ إلى قضية انسانية ورأي عام عربي ودولي، نظرا لبشاعة ما تعرض له على يد الاحتلال، حين تعمد جندي من الاحتلال اصابته برصاصة في عينه.