تونس تصدر طابعاً بريدياً: "القدس عاصمة فلسطين"

وطن: يصدر البريد التونسي غداً الأربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، طابعاً بريدياً موحداً على غرار بقية الدول العربيّة بعنوان "القدس عاصمة فلسطين".

وجاء في بلاغ للبريد التونسي اليوم الثلاثاء أن هذا الإصدار جاء في إطار تنفيذ لقرار اللجنة العربية الدائمة للبريد التابعة لجامعة الدول العربية.

وأضاف أن موقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الجهود الدولية من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ويأتي قرار إصدار طابع عربي موحد عن القدس ضمن سلسلة من القرارات التضامنية الداعمة للقضية الفلسطينية قصد التأكيد على عروبة القدس ومكانة فلسطين وهويتها العربية والإسلامية.

وسيعرض الطابع البريدي الجديد والمنتوجات المتصلة به للبيع في جميع مكاتب البريد، ويمكن كذلك الحصول عليه عن بعد من خلال استعمال مختلف وسائل الدفع الالكتروني من خلال النفاذ إلى موقع الطوابع البريدية التابع للبريد التونسي.

(الميادين)