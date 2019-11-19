وفاة الشاب عمر ظريفة متأثراً بإصابته بحادث سير بنابلس

وطن: اعلن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بنابلس مساء اليوم الثلاثاء عن وفاة الشاب عمر باسم ظريفة (36 عاما) من سكان نابلس متاثرا باصابته بحادث سير وقع في الخامس من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الحادث وقع بالقرب من دوار زواتا غربي مدينة نابلس في الخامس من الشهر الجاري وقد وصل على اثره الشاب ظريفة للمستشفى بحالة صحية وصفت في حينها بالصعبة.

واضاف ارزيقات أن الشرطة فتحت تحقيقاً للوقوف على تفاصيل الحادث فور تلقيها البلاغ ولا زال التحقيق جارياً.