القدس | جماهير غفيرة تشييع الشهيد فارس أبو ناب

وطن: شيعت جماهير غفيرة مساء الثلاثاء، جثمان الشهيد فارس أبو ناب من حي رأس العامود ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وشارك آلاف المواطنين في تشييع الشهيد أبو ناب الذي جرى دفنه في مقبرة اليوسفية الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال سلمت جثمان أبو ناب مساء اليوم، عند مسجد محمد الفاتح في رأس العامود بالقدس، وسط انتشار واسع لها في الشوارع، وحلقت مروحية في سماء القدس.

وبعد تكفين جثمان أبو ناب، نقله المشيعون الى منزل عائلته في الحارة الوسطى ببلدة سلوان لإلقاء نظرة الوداع.

وانطلقت مسيرة من منزل عائلة الشهيد أبو ناب إلى مسجد محمد الفاتح لأداء صلاة الجنازة على روحه، ومن هناك واصل موكب المشيعون طريقهم إلى مقبرة اليوسفية في باب الأسباط.

واعترضت قوات الاحتلال طريقها لدى وصولها قرب الجثمانية، خلال ترديد الشبان التكبيرات وهتافات نصرة للشهداء، وجرت بينهم مناوشات خفيفة، ثم تركوا الموكب حتى وصل إلى مقبرة اليوسفية، حيث ووري جثمانه الثرى.

وكانت شرطة الاحتلال أطلقت النار نحو الشاب فارس بسام أبو ناب (24عامًا)، بعد نزوله من سيارته عند حاجز النفق بالقدس قبل يومين.